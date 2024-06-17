Бывший офицер армии США Скотт Беннетт считает, что штаты блефуют и Украина не получит заветные истребители четвертого поколения F-16 от Запада. Об этом американский военный заявил в беседе с RT.

Америка «кормит» Украину обещаниями о поставках F-16, истребителей, которые, как рассчитывает Киев, перевернет ход конфликта. Однако для этого в ВСУ должны быть опытные пилоты, обученные специально для этой авиации. В США понимают, что поставка и организация может выйти невероятно дорого.

Самостоятельно украинские пилоты управлять американскими истребителями не смогут ввиду отсутствия нужного образования, опыта и особых навыков.

«Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них пилотов для F-16. Пилотами будут британцы, или немцы, или французы, или американцы. А это будет означать войну», — сказал экс-офицер США.

Скотт Беннет также уверен, что фактически Джо Байден — это говорящая голова, которая сидит в Белом доме, но не принимает никаких решений. Он уверен, что у руля правления до сих пор тайно 44-й президент США Барак Обама.

В Defense News сообщали, что даже при подготовке пилотов на F-16 и получении 30 единиц авиатехники ВСУ не удастся преломить российское превосходство в воздухе. Полагают, что истребители нужны для количества, но о качестве в Киеве думают уже в последнюю очередь.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне пообещали выдать Украине пилотов, обученных управлению F-16.