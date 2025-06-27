Раскрыты последние слова студента из Курска, посмертно награжденного Путиным

Курский студент Илия Гукежев, посмертно награжденный медалью «За спасение погибавших», свои последние минуты жизни провел в попытках вызвать помощь для пострадавших от удара украинского беспилотника, сообщает сайт aif.ru.

Как рассказала сестра погибшего, 20-летний парень до последнего беспокоился о спасенной им девочке и недоумевал, почему не приезжает скорая помощь. Это стало его последними словами, прежде чем жизнь оборвал БПЛА.

«Зашли в дом, положили ребенка, попытались перевязать, выключили везде свет. Илия произнес: "Мама, почему уже 20 минут нет скорой?". После этого они услышали жуткий звук самолета, они поняли, что он висит прямо над домом. Потом произошел удар примерно в 00:25. Илюша стоял ближе всего к тому месту, его не стало сразу», – сказала собеседница.

Трагедия произошла в приграничном населенном пункте Курской области. После атаки на автомобиль соседей Илия вместе с матерью вынес из поврежденной машины ребенка, пытался оказать первую помощь и вызвать медиков.

Как выяснилось позже, бригады скорой помощи не могли оперативно добраться до места происшествия — военные блокировали въезд в зону из-за продолжающихся атак беспилотников. В тот период приграничные территории Курской области практически остались без транспортного сообщения.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Илию Гукежева медалью за мужество, проявленное при спасении ребенка.

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