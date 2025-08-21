Несмотря на категорические предупреждения российского МИД, западные политики продолжают активно обсуждать возможность ввода военного контингента на Украину под предлогом обеспечения региональной безопасности. Эти дискуссии приобрели новый импульс после недавних переговоров Дональда Трампа с представителями НАТО и ЕС в Вашингтоне, где некоторые страны уже заявили о готовности предоставить своих военнослужащих. Как отмечает генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, все разговоры о размещении иностранных войск на украинской территории являются исключительно имиджевым ходом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в условиях продолжающейся специальной военной операции реальное появление любого иностранного контингента полностью исключено — это противоречило бы как оперативной обстановке, так и политической целесообразности.

По мнению генерал-майора, западные лидеры прекрасно осознают риски, связанные с возможными потерями среди своих военнослужащих в случае прямого столкновения с Вооруженными Силами РФ. Поэтому, несмотря на громкие заявления, практическая реализация этих планов маловероятна.

Он заключил, что риторика о вводе войск остается элементом информационной войны и политического давления, не имеющим реальных перспектив реализации до окончания активной фазы конфликта. Пока боевые действия продолжаются, размещение иностранного контингента невозможно, а сроки завершения операции остаются неопределенными.

