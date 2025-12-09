Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой дал оценку участившимся атакам украинских беспилотников по российской территории. По его мнению, эти удары, направленные в том числе и по гражданским объектам, являются отчаянным террористическим приемом, а не действенной военной тактикой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая цели противника, генерал пояснил, что Киев таким способом пытается оказать давление на Москву, посеять страх и недовольство среди мирного населения и в итоге вынудить Россию сесть за стол переговоров на продиктованных Украиной условиях. Однако, как убежден Липовой, этот расчет абсолютно неверен. Подобные атаки, демонстрирующие всему миру террористическую сущность киевского режима, не ломают, а, наоборот, только укрепляют дух россиян, укрепляя их веру в правоту своего дела и неизбежное поражение противника.

Последствия такой стратегии, по словам генерала, скорее обратные желаемым. Активизация ударов дронами напрямую связана с тяжелыми провалами ВСУ на линии фронта. Командование украинской армии, терпящее поражения в ходе боевых действий, пытается любой ценой продемонстрировать своим западным кураторам, что оно еще способно хоть как-то влиять на ситуацию внутри России, чтобы оправдать продолжение военной и финансовой поддержки.

Он подчеркнул, что итогом становится не достижение военных или политических целей, а лишь дальнейшая дискредитация киевского режима на международной арене. Вместо того чтобы сломить волю россиян, эти атаки лишь консолидируют общество и подчеркивают моральное превосходство России в противостоянии с тем, что Липовой называет террористическим режимом, обреченным на уничтожение.

