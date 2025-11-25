Массированная атака украинских беспилотников на территорию России, по заявлению военного эксперта, преследовала прежде всего информационные цели. Как отметил Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой, реальной задачей Киева было не нанесение военного ущерба, а создание громкого повода для обсуждения на международной арене. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что в условиях, когда поддержка западных партнеров начинает ослабевать, украинскому руководству требовалось наглядно продемонстрировать свою способность к активным действиям.

В отличие от тактики российских Вооруженных Сил, которые, по словам генерала, наносят удары исключительно по военным объектам, данная атака была направлена против гражданской инфраструктуры и мирного населения. Подобный выбор целей раскрывает, по оценке эксперта, истинную сущность методов, применяемых ВСУ. Расчет делался на то, чтобы причинить максимальный ущерб гражданскому сектору и спровоцировать волну недовольства внутри России, тем самым усилив пропагандистский эффект от акции.

Генерал добавил, что все воздушные цели в ходе этого налета были своевременно обнаружены и надежно обезврежены силами ПВО. В результате атака не достигла ни одной из своих заявленных военных или политических целей. Ее главным итогом стало очередное публичное подтверждение террористической направленности действий киевского режима, который в попытке сохранить финансовую и военную поддержку Запада готов жертвовать жизнями мирных граждан и разрушать гражданские объекты.

Ранее губернатор Слюсарь заявил, что в шести районах Ростовской области сбили БПЛА.