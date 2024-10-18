Генерал Попов не признал обвинения в зависимости от азартных игр

Бывший командующий 58-й армии, генерал-майор Иван Попов заявил, что проведенная экспертиза не выявила у него каких-либо зависимостей, включая пристрастие к азартным играм. Прокуроры утверждают, что именно его увлечение ставками привело к решению совершить хищение металлоконструкций на сумму свыше 114 млн руб., передает ТАСС.

«В рамках предварительного расследования уголовного дела в отношении меня, еще до моего задержания и ареста, в ходе проведения назначенной мне экспертизы судмедэксперт не выявил у меня никаких зависимостей, в том числе денежные онлайн-ставки на спортивные результаты», — рассказал Иван Попов.

Прокуратура утверждает, что увлечение спортом спровоцировало Ивана Попова на кражу металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных объектов в зоне СВО.

По информации следствия, к мошеннической схеме генерал Попов был привлечен другим генералом — Олегом Цоковым, который позже погиб на СВО.

Следователи также сообщали, что в смартфоне генерала нашли данные о его проигрышах на тотализаторе, составивших 30 млн руб. за год.

Ранее генерал Попов отрицал вину в мошенничестве и служебном подлоге.