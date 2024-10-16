Генерал Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов не признал в суде вину в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости из зала Тамбовского гарнизонного военного суда, где приступили к рассмотрению дела по существу.

Как заявил офицер, 99% высказанного гособвинителем «не имеет доказательств». По версии стороны обвинения, высокопоставленный офицер причастен к крупному мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, а еще в служебном подлоге. Попов также не признавался в инкриминируемых деяниях и в ходе предварительного следствия.

Ранее сообщалось о том, что офицер попросил отстранить от дела судью, которого назначили рассматривать его дело. Свое ходатайство он мотивировал заинтересованностью должностного лица в определенном исходе начавшегося судебного процесса.