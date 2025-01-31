Генерал рассказал о самом крупном российском десанте за время СВО

Более двух сотен вертолетов были задействованы в операции по высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле под Киевом в 2022 году. Такие данные озвучил бывший начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков в интервью каналу «Соловьев Live».

Согласно информации, полученной от участника тех событий, небольшая группа десантников смогла удерживать превосходящие силы противника несколько часов до подхода основных российских подразделений. Военный, принимавший участие в штурме аэропорта в первые часы специальной военной операции, поделился с журналистами подробностями тех событий в декабре 2024 года. По его словам, все транспортно-боевые машины благополучно вернулись на свои базы, однако оказались потеряны два ударных вертолета прикрытия.

Эксперты отмечают, что успешная высадка десанта и дальнейшее удержание позиций стали важным этапом в ходе спецоперации. Несмотря на сложные условия и наличие значительного численного перевеса со стороны украинских войск, российским военным удалось выполнить поставленные задачи. Это стало возможным благодаря высокой подготовке и координации действий между различными родами войск.

Аналитики также указывают на значимость воздушной компоненты в современных военных конфликтах. Использование большого количества вертолетов позволило быстро перебросить десантные группы к стратегически важным объектам и обеспечить их поддержку с воздуха. Однако потеря даже двух ударных машин показывает, что такие операции не проходят без рисков и потерь.

Ранее стало известно о том, что экспозиция СВО в талдомском музее Боевой Славы пополнилась новыми экспонатами.