Генерала Попова наградили за оборону Запорожья: орден вручили несмотря на судимость

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вручил орден «За заслуги перед Запорожской областью» генералу Ивану Попову — несмотря на то, что военный суд ранее осудил его за мошенничество. Награду также получили другие военачальники, участвовавшие в отражении контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Формулировка — «за мужество, профессионализм и выполнение служебного долга» при отражении атак ВСУ. Вместе с ним награды получили генералы Александр Романчук, Денис Лямин и Сергей Нырков.

Балицкий отметил, что российские военные проявили героизм, а украинские силы понесли значительные потери. В Мелитополе также появится барельеф в честь подвига 58-й армии. Попов возглавлял 58-ю армию на Запорожском направлении, а в 2023 году отчитался об успешном срыве попытки ВСУ прорваться к Азовскому морю.

В апреле 2025 года военный суд признал Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге, приговорив к пяти годам колонии и лишив звания. Несмотря на это, губернатор решил отметить его заслуги в обороне региона.

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