Генерала Росгвардии Варенцова арестовали в Москве

В Москве заключили под стражу руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Арест санкционировал 235-й гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Генерала задержали в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Его отправили в СИЗО, пока будет идти предварительное следствие.

В суд с ходатайством об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии обратилось следствие.

Варенцову инкриминируется совершение преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следственные органы проверят бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на возможную причастность еще к трем преступлениям.