Новая статья появилась в деле о некачественных бронежилетах для Минобороны

Следственные органы проверят бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на возможную причастность еще к трем преступлениям. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах. По результатам проверки могут быть возбуждены дополнительные уголовные дела.

Тимура Иванова арестовали за получение взятки и растраты. Но сейчас проводится проверка информации о совершении еще трех деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность, рассказал источник.

Защита обвиняемого отказалась комментировать информацию. Однако во время заседания Мосгорсуда по продлению срока ареста следователь заявил, что бизнесмен Сергей Бородин согласился дать показания против Иванова о совершении им еще двух преступлений.

Сейчас в отношении Иванова заведено два уголовных дела. Первое связано с хищением более 216 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводом свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». В рамках второго дела экс-чиновник обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд руб.

В обоих делах ключевыми фигурами являются предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин, которые признали свою вину и активно сотрудничают со следствием.

В пятницу, 18 апреля, Мосгорсуд продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову еще на три месяца.