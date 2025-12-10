«Генетическая рулетка»: датский донор передал сотням детей опасную мутацию

Датский донор спермы с опасной генетической мутацией стал биологическим отцом почти двухсот детей. Многие из них унаследовали повышенный риск онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Daily Mail.

История началась в 2005 году, когда датчанин под псевдонимом Кьельд сдал сперму в один из европейских банков. Ни стандартные проверки, ни сам донор, остававшийся здоровым, не выявили мутацию в гене TP53. Этот дефект, известный как синдром Ли-Фраумени, резко повышает вероятность развития лейкемии, сарком и опухолей мозга. На протяжении 17 лет биоматериал мужчины рассылали в клиники 14 стран, от Исландии до Сербии.

Тревогу забили лишь в 2023 году, когда мутацию обнаружили у уже рожденных детей. К тому моменту 197 человек получили от Кьельда не только жизнь, но и генетическую угрозу. Некоторые из них уже столкнулись с онкологическими диагнозами, есть летальные случаи. История обнажила серьезные пробелы в регулировании донорских программ, где забота о количестве иногда перевешивает внимание к качеству и долгосрочным последствиям.

