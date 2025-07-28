Генпрокуратура начала расследовать взлом системы «Аэрофлота»

В результате хакерской атаки информационная система «Аэрофлота» подверглась сбою, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о несанкционированном доступе к данным, как сообщила Генеральная прокуратура РФ. Инцидент вызвал значительные задержки и отмены рейсов в аэропорту Шереметьево.

По указанию Генпрокуратуры, в аэропорту проводятся контрольные мероприятия для защиты прав пассажиров. Для обращений граждан работает мобильный пункт приема жалоб и запущена горячая линия. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию в Шереметьево.

Из-за сбоя IT-инфраструктуры «Аэрофлота» сегодня в Шереметьево было отменено около 60 рейсов и задержано более 80. Ответственность за кибератаку взяли на себя группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY, заявив об уничтожении значительного количества серверов и похищении большого объема конфиденциальных данных.

Ранее сообщалось, что Bloomberg узнал, к каким последствиям привел хакерский взлом Microsoft в США.