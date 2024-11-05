Генпрокуратура обжалует арест имущества России в Финляндии

Генеральная прокуратура России планирует обжаловать решение о конфискации российского имущества в Финляндии, которое было инициировано на основании исков украинских энергетических компаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

29 октября инсайдеры в Хельсинки проинформировали ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии на сумму около $5 млрд.

Это решение было принято по заявлению шести украинских энергетических компаний, включая «Нафтогаз». Российское посольство подтвердило, что арест затронул более 40 объектов недвижимости.

Наиболее дорогостоящая из конфискованных площадей представляет собой здание стоимостью 10 млн евро. Оно расположено в престижном районе финской столицы Лауттасаари и принадлежит компании Kiint Oy.

Ранее сообщалось, что в Финляндии арестовали пять российских объектов недвижимости, включая офисное здание в Лауттасаари, жилой дом в Хельсинки и три объекта на Аландских островах.