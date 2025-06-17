Генпрокуратура подала иск к бывшему премьеру Карачаево-Черкесии на 41 млрд рублей

Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства всех активов, связанных с Владимиром Кайшевым, бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил РБК.

По мнению правоохранителей, во время нахождения на госслужбе Кайшев занимался коммерческой деятельностью. За счет этого у него возникал конфликт интересов. Он выбирал интересующее его имущество, изымал из публичного владения и регистрировал либо на себя, либо на доверенных людей. За счет этого экс-премьер стал обладателем большого количества предприятий, а также земельных участков.

В иске содержится требование изъять у Кайшева в доход государства Пятигорский молочный комбинат, организацию, управляющую в Пятигорске ипподромом, а также агрофирму «Село им. Г. В. Кайшева». Помимо этого требуется взять под арест 67 земельных участков, 35 нежилых помещений, а также квартиры и жилые дома. Суд получил запрос на арест банковских счетов как ответчиков по иску, так и связанных с ними организаций. Стоимость всех таких активов составляет порядка 41,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2025 года в России выявили на 24% больше коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таковы данные Генеральной прокуратуры. В рамках борьбы с коррупцией правоохранительные органы выявили 5478 человек, нарушивших закон.