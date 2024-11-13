Генпрокуратура подала новый иск к бывшим владельцам «Макфы»

Прокуратура потребовала изъять у бывших владельцев компании «Макфа» более 18,1 млрд рублей, которые они получили в качестве дивидендов за истекшие 20 с лишним лет. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, он написал об этом в своем телеграм-канале.

По его утверждению, в суд Центрального района города Челябинска с иском обратился заместитель генпрокурора РФ Ткачев. Он потребовал изъять у бывших владельцев фирмы «Макфа» те дивиденды, распределенную прибыль и займы, которые они получили с 2002 по 2024 годы. Сумма иска составляет более чем 18,1 млрд руб.

По этому поводу уже назначено судебное заседание, оно состоится 5 декабря.

Ранее сообщалось, что по делу «Макфы» были проведены обеспечительные аресты счетов и активов родственников бывшего депутата Госдумы Белоусова, а также экс-губернатора Челябинской области Юревича. Среди арестованного имущества акции самой «Макфы», а также ряда других предприятий.