Судебный пристав наложил арест на активы в 100 триллионов рублей по делу «Макфы»

Генеральная прокуратура России ранее выдвинула иск о конфискации имущества компании «Макфа» и аффилированных с ней организаций у их владельцев. В качестве обеспечительной меры по иску были арестованы денежные счета и имущество целого ряда лиц. Об этом сообщил ТАСС .

Пристав арестовал счета родственников бывшего депутата Государственной Думы и экс-гендиректора «Макфы» Вадима Белоусова. Таким же мерам воздействия подверглись активы родственников бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

«Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей», - сказано в постановлении.

Среди попавших под арест активов – акции компаний «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Смак» и ряда других крупных коммерческих организаций. Их стоимость оценивается не менее чем 100 триллионов рублей. Арест произведен по ходатайству Генеральной прокуратуры в интересах государства.

Ранее «Подмосковье сегодня» уже рассказывало о иске Генпрокуратуры РФ по поводу национализации «Макфы». По словам депутата Федорова, национализировать надо еще довольно большое количество бизнес-структур, чтобы исключить сильное влияние иностранного капитала.