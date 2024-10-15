Генпрокуратура РФ потребовала взыскать €1 млрд ущерба с Shell

Согласно информации, указанная сумма может быть списана со счета, на который позже будет переведено более 90 млрд руб. в результате покупки доли Shell в проекте «Сахалин-2» компанией «Газпром».

Ранее, 2 октября, прокуратура подала иск против Shell и ее дочерних структур.

В числе ответчиков значатся такие организации, как «Шелл глобал солюшнз интернешнл Б.В.», «Шелл эксплорейшн энд продакшн сервисез Б.В.», ООО «Шелл нефтегаз девелопмент», «Шелл интернешнл эксплорэйшн энд продакшн Б.В.», «Шелл сахалин сервисес Б.В.», «Шелл энерджи юроп лтд», а также сама корпорация «Шелл» и «Шелл сахалин холдингз Б.В.».