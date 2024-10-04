Генпрокуратура инициировала судебный процесс против компании Shell

Генеральная прокуратура инициировала судебный процесс против компании Shell и ряда ее дочерних структур в Арбитражном суде Москвы, как следует из базы данных дел, передал ТАСС.

В числе ответчиков фигурируют такие компании, как «Шелл глобал солюшнз интернешнл Б.В.», «Шелл эксплорейшн энд продакшн сервисез Б.В.», ООО «Шелл нефтегаз девелопмент», «Шелл интернешнл эксплорэйшн энд продакшн Б.В.», «Шелл сахалин сервисес Б.В.», «Шелл энерджи юроп лтд». А также сама компания «Шелл» и «Шелл сахалин холдингз Б.В.».

Среди третьих лиц отмечены «Газпром экспорт», Министерство энергетики Российской Федерации, оператор проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалинская энергия» (ранее она управляла проектом «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд»), а также правительство Сахалинской области.

Детали иска не раскрываются, он был подан 2 октября и на данный момент не поступил в судебное производство.

Ранее сообщалось, что ФАС раскритиковала законопроект о работе маркетплейсов и агрегаторов.