Генпрокуратура требует конфисковать 1,6 млрд рублей у экс-мэра Сочи

Иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его семьи активов на 1,6 млрд рублей вскрыл масштабную систему коррупционного обогащения. Претензии надзорного ведомства раскрывают классическую схему, где высокий пост в городской администрации использовался для создания личной империи, включающей элитную недвижимость от Москвы до Санкт-Петербурга и автопарк от Porsche до Mercedes. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Расследование выявило сложную сеть из родственников и аффилированных лиц, через которых оформлялось имущество. Показательной стала фигура адвоката Евгения Дворовенко, уже связанного с другим крупным делом о конфискации активов на девять миллиардов рублей. Изначальные обвинения в присвоении земель на 26 млн рублей быстро переросли в уголовное дело о многомиллионных взятках от ведущих застройщиков региона, включая депутата Бориса Юнанова и бизнесмена Николая Шихиди.

Правовыми последствиями для фигурантов стали не только уголовные обвинения, но и арест имущества, а также требования полной конфискации всего незаконно приобретенного. Система, выстроенная Копайгородским, рухнула, демонстрируя новые подходы правоохранительных органов к изъятию коррупционных активов.

Итогом этой истории становится наглядный пример трансформации государственной должности в инструмент личного обогащения и последующего краха этой схемы. Дело Копайгородского свидетельствует о ужесточении борьбы с коррупцией на высоком уровне, где конфискация многомиллиардных состояний становится реальной мерой ответственности для недобросовестных чиновников.

Ранее сообщалось, что бывшему мэру Сочи Копайгородскому утяжелили обвинение, добавив новые эпизоды преступлений.