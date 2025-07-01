Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила в суд дело по теракту в «Крокусе»

Генеральной прокуратурой России были направлены в суд материалы дела о террористическом акте в концертном зале «Кроку Ссити Холл». Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от одного из адвокатов потерпевших Игоря Трунова.

«Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в „Крокус Сити Холле“ и направила для рассмотрения по существу в 2-й Западный окружной военный суд», — указал он журналистам.

Утверждение заключения проходило 30 июня. Защитники со стороны потерпевших планируют подать иски о возмещении вреда обвиняемыми в теракте.

Ранее Трунов, который представляет интересы 95 семей потерпевших, заявил, что следствие располагает доказательствами причастности Украины и западных стран к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, исполнители находились под действием наркотиков, что подтверждено экспертизами, также прослежены маршруты перемещения террористов, а на допросах фигурировали вопросы о мотивах выбора рублевого вознаграждения. Юрист уточнил, что обнародованные на сегодняшний день данные указывают на координацию теракта извне.