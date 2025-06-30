Стали известны новые детали теракта в «Крокусе»

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, заявил, что следствие располагает доказательствами причастности Украины и западных стран к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, исполнители находились под действием наркотиков, что подтверждено экспертизами, также прослежены маршруты перемещения террористов, а на допросах фигурировали вопросы о мотивах выбора рублевого вознаграждения.

Юрист уточнил, что обнародованные на сегодняшний день данные указывают на координацию теракта извне, также подтверждают политическую подоплеку преступления и могут повлиять на дальнейшее расследование.

По его мнению, организаторами выступили США, Германия и Великобритания, исполнителями — Украина через ИГИЛ*. Эти утверждения требуют тщательной проверки, но уже сейчас меняют картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что только один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном.

*запрещенная в России террористическая организация.