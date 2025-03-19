Генпрокурор Краснов рассказал о ходе возвращения в госсобственность российских предприятий

На протяжении 2024 года власти РФ вернули в государственную собственность пять стратегических промышленных предприятий. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов, его слова привело РИА Новости.

Краснов выступил на коллегии своего ведомства и рассказал о ходе работ в этом направлении.

«По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем», — указал он.

Собственники этих заводов, по мнению Краснова, не уделяли их развитию должного внимания, не вкладывали в них средства и не исполняли социальные гарантии перед рабочими, не платили полностью налоги. В результате с помощью суда в собственность государства было изъято имущество почти на 2,4 трлн руб.

Ранее сообщалось, что суд передал государству 100% акций горно-металлургического комбината «Дальполиметалл». Это предприятие является одним из крупнейших производителей свинца в России.