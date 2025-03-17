Российский суд передал государству акции одного из крупнейших предприятий по выпуску свинца

Дальнегорский районный суд Приморского края принял решение об обращении в доход государства 100% акций предприятия горно-металлургический комбинат «Дальполиметалл», которое добывает цинковые и свинцовые руды. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Заместитель генерального прокурора России Ткачев обратился в суд с иском к предпринимателю Янакову и нескольким другим лицам. Он утверждал, что бизнесмены получили комбинат в нарушение всех антикоррупционных правил. В то же время предприятие, благодаря своим объемам добычи сырья, является одним из крупнейших производителей на российском рынке. Оно также относится к разряду стратегических, поскольку продукция используется при выпуске военной техники и боеприпасов.

Суд в Приморском крае вынес вердикт о передаче государству всех акций АО «ГМК «Дальполиметалл». Его оценочная стоимость около 32 млрд руб. Разведанные запасы руды на землях комбината оцениваются еще в 270 млрд руб.

Ранее сообщалось, что у бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрия Тахтаулова и его семьи по суду было изъято дорогостоящее имущество. В него вошли четыре квартиры, семь парковочных мест и два автомобиля. По версии следствия, бывший полицейский в составе организованной группы лиц содействовал нелегальной миграции.