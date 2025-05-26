Путин и Фидан провели встречу в Москве

В Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина и главы турецкого МИД Хакана Фидана. Об этом пишет РИА Новости в понедельник.

На этой встрече, уточняют журналисты, Хакан Фидан обсуждал с Владимиром Путиным события вокруг Украины и переговорный процесс. Кроме этого, обсуждались и вопросы экономики и энергетики.

Помимо Владимира Путина, на встрече со стороны России присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, что ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан, который сейчас находится с двухдневным визитом в Москве, встретился и с помощником российского президента Владимиром Мединским.