Генсек НАТО объявил о начале патрулирования альянсом Балтики

Северо-Атлантический альянс начинает патрулировать Балтийское море, чтобы защитить подводную инфраструктуру тех стран, которые входят в блок. Об этом сообщил Марк Рютте, генеральный секретарь данной организации. Его слова привел ТАСС.

Рютте выступил на пресс-конференции, которую проводили в Хельсинки. Во время выступления он публично анонсировал новую миссию НАТО, которая будет запущена в Балтийском море.

«НАТО запускает «Балтийский караул», — указал он.

По утверждению генсека, в патрулировании примут участие фрегаты, а также морская авиация. Целью патрулей будет слежка за сохранностью подводной инфраструктуры тех стран, которые входят в альянс.

Ранее Рютте призвал страны Европы к увеличению военных расходов. По его мнению, государствам надо заметно сократить свои социальные выплаты, чтобы оставалось как можно больше денег на оборону. В частности, он предложил урезать пенсии, затраты на здравоохранение и так далее.