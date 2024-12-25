Один из подводных энергокабелей между Эстонией и Финляндией перестал работать

Аварийное отключение энергокабеля EstLink 2, проложенного по дну Финского залива между Эстонией и Финляндией, зафиксировали 25 декабря. Об этом сообщил эстонский оператор национальных электросетей Elering, пишет ТАСС.

Отмечается, что отключение произошло в неустановленное время. На данный момент причины инцидента остаются неизвестными.

Несмотря на отключение, безопасности энергоснабжения в Эстонии ничего не угрожает. Оператор сообщил, что для компенсации утраченной электроэнергии будут использоваться резервные мощности до конца 26 декабря.

В случае длительного отключения планируется задействовать другие генерирующие мощности для обеспечения стабильности энергоснабжения.

Между Финляндией и Эстонией проложены два подводных силовых кабеля. EstLink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, а EstLink 2 стал частью инфраструктуры в 2014 году.

В настоящее время также реализуется проект EstLink 3, который должен завершиться к 2035 году. Протяженность EstLink 2 составляет более 170 км, из которых около 147 км проложены под водой. Стоит отметить, что данный кабель уже испытывал проблемы в январе 2024 года, но его функционирование было восстановлено в сентябре того же года.

Ранее сообщалось, что Россия с 23 декабря начала поставлять Абхазии гуманитарную электроэнергию.