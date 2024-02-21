Генсек НАТО Столтенберг признал серьезность ситуации на фронте для Украины

Украинская армия попала в крайне сложную ситуацию, особенно это заметно на фоне успехов российских войск. Такое признание сделал генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова прозвучали на канадском телеканале CTV.

Глава военного блока считает, что положение ВСУ постепенно становится угрожающим благодаря сразу нескольким факторам. Среди них – невозможность Запада насытить украинскую армию боеприпасами.

«На линии фронта очень сложная ситуация», - заявил он.

Из-за тех сложностей, которые влияют на ВСУ, они оставили Авдеевку. Нехватка боеприпасов во многом обусловлена отказом Америки в помощи Украине. Столтенберг призвал всех членов НАТО интенсифицировать поддержку правительства Зеленского.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО очень внимательно следит за ситуацией в космосе. Блок отслеживает возможность вывода Россией своего ядерного оружия на орбиту.