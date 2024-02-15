НАТО следит, чтобы в космосе не появилось ядерное оружие России

По словам Йенса Столтенберга, в альянсе стараются следить за обстановкой, касающейся слухов о ядерном оружии России в космосе, набирающих обороты в Америке. Генсек подчеркнул, что больше он ничего не может сказать по данному вопросу, но отметил, что мониторинг ведется постоянно.

Слух о ядерном оружии России появился после выхода в свет материала американского телеканала, чей источник сообщил, будто об этом могли рассказать на секретном брифинге в правительстве США. По распространенной каналом информации, Россия планирует использовать оружие против космических спутников.

В России эти слухи расценили как попытку ускорить выделение нового денежного пакета Украине.