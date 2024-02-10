Генсек НАТО Столтенберг призвал страны альянса к готовности десятилетиями противостоять России

Все государства, которые входят в Северо-Атлантический военный блок, должны готовиться к конфронтации с Россией, которая может продолжаться десятки лет. Об этом заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь данной организации. Его слова привела газета Welt am Sonntag.

По его мнению, все те, кто входит в альянс, должны заметно нарастить свои военные расходы, чтобы быть готовыми к вооруженному столкновению.

«НАТО не стремится к войне с Россией. Однако мы должны вооружаться для возможного противостояния, которое может продлиться десятилетия», - указал он.

Все правительства должны подписать долгосрочные оборонные заказы, чтобы позволить промышленным компаниям заметно нарастить выпуск оружия и боеприпасов. Это также поможет Украине, которая начнет получать достаточные объемы военной помощи.

Всего три недели назад тот же Столтенберг признавал, что Россия никак не угрожает НАТО. По его утверждению, блок внимательно наблюдает за РФ, но не видит с ее стороны никакой прямой угрозы.