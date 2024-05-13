Отставной немецкий генерал Клаус Виттманн высказал мнение о возможности сбивать ракеты, запущенные из России по территории Украины, с использованием средств противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в странах, являющихся членами Североатлантического альянса (НАТО).

В эфире телеканала Welt он заявил, что обеспокоенность западных стран обострением в этом случае конфликта между НАТО и Россией является чрезмерной.

По мнению генерала, такое решение поможет снять нагрузку с украинских систем ПВО и даст возможность более активно использовать их для защиты других линий фронта. Эта идея предполагает использование средств ПВО, размещенных в соседних с Украиной странах.

Однако следует отметить, что вмешательство НАТО в конфликт между Украиной и Россией вызывает определенные риски, учитывая предупреждения и реакции со стороны Кремля. Российские власти неоднократно подчеркивали свою позицию по поводу вмешательства других стран в этот конфликт и предупреждали о возможных последствиях.

Ранее мы сообщали о том, что Украина снова попыталась атаковать Белгород с помощью беспилотника.