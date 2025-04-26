Генштаб России подтвердил участие войск КНДР в освобождении Курской области

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, подтвердил факт участия военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Курской области. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он отметил, что северокорейские солдаты проявили мужество и стойкость, сражаясь бок о бок с российскими войсками.