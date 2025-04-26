Генштаб России подтвердил участие войск КНДР в освобождении Курской области
Герасимов рассказал Путину о героизме войск КНДР в Курской области
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Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, подтвердил факт участия военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Курской области. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он отметил, что северокорейские солдаты проявили мужество и стойкость, сражаясь бок о бок с российскими войсками.
Герасимов особо выделил подразделения, проявившие себя в боях: 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк.
По словам главы Генштаба, северокорейские военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма в ходе отражения наступления украинских сил.
Ранее сообщалось, что Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области.