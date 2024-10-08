Генштаб ВС Белоруссии предупредил о развертывании пунктов наведения авиации

В Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии развернуто свыше 10 авиационных пунктов управления, укомплектованных резервистами, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, сообщили в Telegram-канале министерства.

«На данный момент на территории страны функционирует более 10 авиационных пунктов, где задействованы военнослужащие из запаса. Задача управления авиацией в условиях отражения воздушных нападений представляет собой значительную сложность», — отметил Муравейко.

Он также подчеркнул, что генштаб белорусских вооруженных сил проводит ряд внезапных проверок соединений и воинских частей.

По его словам, особое внимание уделяется соединениям и частям ВВС и войск ПВО, а также оценке их готовности и способности справляться с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что в Курской области российские вооруженные силы захватили группу разведчиков ВСУ.