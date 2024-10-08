Как сообщило РИА Новости, представитель российского силового ведомства подтвердил, что они взяли в плен украинских разведчиков, состоящих из пятерых десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Пленные украинцы, находясь на допросе, отказались от идеи обмена и призвали других военнослужащих сдать свое оружие.

Один из захваченных десантников рассказал, что был задержан на территории Черниговской области и направлен на передовую, отметив, что командиры оставили их без поддержки.

Он выразил сожаление, что в случае обмена его все равно отправят обратно на фронт, где он рискует погибнуть, желая, чтобы у него была возможность остаться живым, обратившись с просьбой к российским военным.

В конце сентября в украинских войсках у границы Курской области зафиксирован всплеск дезертирства, что привело к ужесточению мер со стороны командиров и ухудшению морального состояния личного состава.

Ранее сообщалось, что в отношении украинских боевиков, обстреливавших Курскую область, возбудили уголовное дело.