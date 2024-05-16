Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск из сел возле Купянска

ВСУ под Купянском сдали позиции, покинув села «в результате интенсивного огневого воздействия» со стороны российских ВС, сообщили представители Генерального штаба ВСУ. В то же время, российское Министерство обороны сообщило об улучшении позиций отечественных войск на территории Харьковской области. Об этом сообщило информационное агентство РБК .

По словам представителей украинского Генштаба, бои ведутся возле сел, расположенных в Купянском районе Харьковской области и на территории ЛНР. Уточняется, что речь идет о направлениях: Кисловка-Ивановка, Котляровка-Песчаное, Куземовка-Стельмаховка и Ковалевка-Новоегоровка.

Как заявили в Генштабе, в отдельных районах украинские ВС отступили для совершения перегруппировки. Уточняется, что действия были вынужденными на фоне «интенсивного огневого воздействия» со стороны российской армии. Тем не менее представители украинских ВС уверяют, что ВСУ отошли «на более выгодные позиции».

Ранее сообщалось, что отчаявшиеся ВСУ перебросили элитных штурмовиков в Харьковскую область.