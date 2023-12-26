Украинское командование указало Марьинское направление, но сам населенный пункт уже не называет.

Российские войска освободили Марьинку Донецкой области 25 декабря 2023 года. Это подтвердили в МО РФ. Однако на Украине новость сразу комментировать не стали: любые поражения негативно сказываются на репутации Зеленского, который постоянно просит у Запада помощи.

Взятие Марьинки стало важным шагом в проведении СВО, так как теперь это позволит эффективнее защищать областную столицу ДНР.

Как сообщает «Страна.ua», Генштаб ВСУ больше не упоминает Марьинку. Пункт даже не попал в утреннюю сводку 26 декабря.

Потерю важной позиции на Марьинке накануне признавал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщив, что «города больше нет».

Ранее военкор рассказал, как взятие Марьинки изменит ход спецоперации.