Генштаб ВСУ умолчал о потере Марьинки в утренней сводке

Безопасность

Фото: [© Михаил Андроник/ РИА Новости]

Украинское командование указало Марьинское направление, но сам населенный пункт уже не называет.

Российские войска освободили Марьинку Донецкой области 25 декабря 2023 года. Это подтвердили в МО РФ. Однако на Украине новость сразу комментировать не стали: любые поражения негативно сказываются на репутации Зеленского, который постоянно просит у Запада помощи.

Взятие Марьинки стало важным шагом в проведении СВО, так как теперь это позволит эффективнее защищать областную столицу ДНР.

Как сообщает «Страна.ua», Генштаб ВСУ больше не упоминает Марьинку. Пункт даже не попал в утреннюю сводку 26 декабря.

Потерю важной позиции на Марьинке накануне признавал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщив, что «города больше нет».

Ранее военкор рассказал, как взятие Марьинки изменит ход спецоперации.

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