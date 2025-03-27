Геостратег Школьников назвал пути разворачивания ядерной войны

По словам геостратега Андрея Школьникова, для начала ядерной войны необходимо, чтобы идиот оказался рядом с ядерной кнопкой. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня уровень деградации многих элит, включая европейских, дошел до того уровня, что, если бы у них была возможность нажать на указанную кнопку, они бы это сделали.

По мнению эксперта, если посмотреть на выступления современных политиков стран Старого Света, то заметно, что они не понимают, что делается. Таким образом, им объясняешь, что будет меняться и что будет трудно, а они не понимают.

Ранее сообщалось, что третья мировая война с применением ЯО неизбежна в 2035 году.