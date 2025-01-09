Взрывы в ночь на четверг, 9 января, произошли в Киевской и соседней с ней Черкасской областях Украины. Информация о бомбардировках указанных территорий появилась в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

Сообщается, что, по предварительной информации, в небе над украинскими регионами кружат российские боевые дроны «Герань-2».

«В Киевской и Черкасской областях Украины были слышны взрывы», — приводится в публикации телеканала.

Помимо этого, взрывы гремят в Полтавской области в районе города Кременчуг.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.