Германия и Украина заключили договор о совместном производстве оружия

Берлин и Киев подписали договоренность о финансировании выпуска на территории Украины дальнобойного оружия. Как сообщило РИА Новости, об этом заявило Минобороны Германии после встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц сказал в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленском о том, Берлин окажет Киеву поддержку в разработке своего дальнобойного оружия.

Из заявления минобороны ФРГ следует, что между сторонами было не только заключено соглашение о производстве оружия подобного вида, но также достигнута договоренность между Украиной и военной промышленностью Германии. В ведомстве подчеркнули, что значительное число дальнобойных вооружений Киев получит в текущем году.

Ранее сообщалось о том, что во время выступления главы киевского режима его речь была прервана Мерцем, который затем в шутливую форму перевел возникшую ситуацию.