Юрист Хаминский пояснил суть ударов ВСУ западным оружием вглубь России

По словам юриста Александра Хаминского, удары украинской армии западным оружием вглубь нашей страны станут означать прямое участие Североатлантического альянса в этом конфликте. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что для пуска ракет задействуются группировки спутников, задающие цель и корректирующие траекторию полета.

По мнению юриста, до 2022 года Киев не имел на вооружении западных реактивных систем залпового огня. Поставка украинским войскам ракет и снарядов не означает их самостоятельное применение украинской армией на фоне необходимости корректировать полет после пуска. Помимо этого, Европарламент также не является органом, который принимает решения по вопросам безопасности стран-участниц и по поставкам вооружений в третьи страны, так как этим занимаются военно-политические блоки.

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин дал понять, что такие заявления приведут к необходимости предпринимать превентивные меры по защите территории государства от внешних угроз. И к этому предостережению президента РФ отнеслись серьезно.

Ранее в Пентагоне заявили, что удары ВСУ вглубь России не помогут Киеву выиграть войну.