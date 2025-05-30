Небензя: поставки ракет Taurus Киеву втянут Германию в войну

Москва предупредила, что возможная помощь Украине со стороны Германии в виде ракет Taurus сделает ФРГ участником конфликта, и в ответ на это будут рассмотрены все возможные меры. Об этом пишет РИА Новости.

Планы Германии по возможной передаче Украине ракет дальнего действия Taurus вызвали жесткую реакцию Москвы. Российская сторона заявила, что такая поддержка может повлечь за собой кардинальные последствия. Если Берлин решится на поставки, Москва будет рассматривать ФРГ как более глубоко вовлеченную сторону конфликта, а не как внешнего наблюдателя.

Особое внимание российские дипломаты обратили на то, что даже отверточная сборка вооружения на территории Украины не меняет его происхождения. Речь идет не только о ракетах, но и, как указано, о британских морских дронах, активно применяемых Киевом. Это, по мнению Москвы, только усиливает зависимость украинской армии от западных технологий и военной логистики.

На фоне роста поставок западного оружия Россия все чаще поднимает вопрос о допустимых пределах внешней помощи Украине. Возможная передача Taurus станет, по мнению Кремля, красной линией. Если это произойдет, Москва оставляет за собой право ответить на шаг ФРГ в соответствии с уровнем угрозы. Какой именно будет реакция — пока не раскрывается, но акцент на «все опции» оставляет широкий спектр возможных сценариев.

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