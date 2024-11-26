Германия собралась передать Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T

ФРГ поставит Киеву еще до конца этого года две системы противовоздушной обороны Iris-T. Такое заявление сделала Анналена Бербок, глава немецкого министерства иностранных дел. Ее слова привело РИА Новости.

Бербок приняла участие во встрече руководителей МИД стран G7, которая проходила в Италии в городе Фьюджи.

«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T», — указала она.

По ее утверждению, с начала украинского конфликта Берлин потратил на помощь Киеву порядка 37 млрд евро. Дипломат также добавила, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине ради собственной безопасности.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Германии планируют запустить план по расширению сети бомбоубежищ. В частности, будут задействованы различные частные дома и общественные пространства, где будут строить специальные помещения для укрытия граждан.