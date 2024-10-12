Военные каналы сообщают, что находившийся под контролем киевского режима после контрнаступа ВСУ с лета 2023 года населенный пункт Левадное освобожден российскими военными.

Как пишет «Военное обозрение», освобождение Левадного, что находится в районе Времевского выступа, придаст армии России дополнительные возможности для нанесения огневого поражения украинским боевикам к северу от Макаровки. Само Левадное расположено в Гуляйпольском районе Запорожской области.

«В случае расширения зоны контроля армия России сможет заходить в тыл ВСУ в Гуляйполе, к которому ВС РФ вплотную подошли и с юго-востока», — приводится в публикации.

Официальной информации от Минобороны РФ по освобождению Левадного пока не поступало.

Вооруженные силы РФ скоро смогут освободить Курскую область от ВСУ, заявил ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.