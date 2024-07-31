Герой РФ Нимченко: спецоперация завершится на озвученных Россией условиях

Герой России Юрий Нимченко дал интервью изданию РИА Новости и заявил, что специальная военная операция будет завершена на российских условиях.

По его словам, ситуация на фронте довольно сложная, но все находится под контролем. Войска и их командование действуют слаженно и профессионально.

«СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей», - указал он.

Еще одной крайне важной задачей Нимченко назвал искоренение нацизма. Абсолютно все за рубежом должны понять, что не имеют права угрожать безопасности россиян, а также претендовать на исторически принадлежащие РФ земли.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что Юрий Нимченко станет членом Совета Федерации от республики. Это должно произойти в сентябре, после того, как истекут полномочия прежних сенаторов.