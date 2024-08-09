Российская армия уже несколько дней подряд ведет бои с силами украинской армии, вторгнувшимися на территорию Курской области. По данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. По словам Героя России, председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового, большинство украинцев, вторгнувшихся в Курскую область, являются смертниками. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что киевский режим находится в агонии, поэтому набег на Курскую область является одной из последних кровавых его конвульсий. Из-за поражений и отступлений по многим участкам фронта ВСУ предприняли попытку в стиле Басаева — напасть на мирное население, фактически пытаясь взять людей в заложники, рассчитывая на значительное число жертв и панику среди мирного населения. Однако за счет героических действий пограничников, военных, добровольцев в первый же день вторжения на Курскую землю первоначальные планы противника были сорваны.

По мнению генерал-майора, в ближайшее время украинские войска будут выбиты с территории Курской области. В этом случае важно не гнаться за срочностью, не бежать наперегонки, а важно выполнить боевую задачу грамотно, с минимальными потерями среди личного состава и мирного населения, которое фактически находится в заложниках у ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина могла взломать камеры в Курской области, чтобы отслеживать перемещения ВС РФ