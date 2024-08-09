Военкоры: Украина могла взломать камеры в Курской области, чтобы отслеживать перемещения ВС РФ

Украинские военные накануне вторжения в Курскую область могли получить доступ к дорожным камерам и отслеживать перемещения российских войск. Такую точку зрения высказал ряд военкоров.

Так, телеграм-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что ВСУ уже кадры с дорожных камер в Курской области с российскими военнослужащими около одного из населенных пунктов.

Военкор Александр Коц рассказал, что видел на трассе от Рыльска до Курска включенные камеры и призвал вырубить их.

Евгений Поддубный, получивший тяжелые ранения после атаки дрона на его автомобиль в Курской области, отмечал, что камеры необходимо отключать и на гражданских объектах, и даже в частных домовладениях, если они там имеются.

Сегодня Минобороны РФ заявило о переброске дополнительных сил в Курскую область.