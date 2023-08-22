«Гидов никто не проверяет»: клиенты раскрыли правду об онлайн-сервисах, которые продали диггерам смертельную экскурсию

Установлено, что все участники группы приобретали билеты онлайн через известные сервисы бронирования экскурсий — «Спутник», «Авангард» и «Трипстер». Заявки любителей экстрима принимали, не предупреждая, что визит в коллекторы — занятие, мягко говоря, неофициальное. Хотя законом на данный момент такие вылазки не запрещены.

На подобные экстремальные авантюры очереди нет. Помимо очевидной опасности, есть еще один останавливающий фактор — такая экскурсия стоит где-то четыре тыс. рублей.

«Во время такой экскурсии вы просто шагаете под землей по щиколотку в воде и только. Не хватает предупреждения быть аккуратнее при спуске в связи с очень скользкой частью пола. Не говорят, что на начальном участке пути полно ямок, из-за которых путь сильно затрудняется. В описании экскурсии не хватает указания общей протяженности пути — 6,5 км. Это даже для взрослого может быть тяжеловато, что уж говорить о детях. Поход был не для неженок, я бы так сказал», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» россиянин Максим И., у которого был опыт покупки экскурсионного тура через «Спутник».

И это еще самый оптимистичный рассказ. В основном нарекания поступали в адрес сайта-агрегатора «Трипстер»: они касались отвратительной, по словам клиентов, организации мероприятия, невозможности вернуть деньги, если что-то не понравилось.

«Я трижды звонил и уточнял, все ли останется по графику и по плану экскурсии. По телефону заверили, что никаких изменений не будет. В результате — полная несогласованность и раздрай», — признался москвич Артем.

Столичная студентка Алла поделилась историей с потенциально более опасным исходом.

«Не отвечают ни за что. Подвернули ногу, отравились, гид не профи, да хоть что случится — с вас берут деньги фактически за контакты экскурсовода, которого и так можно найти в социальных сетях. Гидов никто не проверяет. Иногда это просто опасно для здоровья», — рассказала девушка.

Еще один москвич посетовал, что у агрегатора совершенно не работает служба поддержки клиентов.

«Компания не отвечает на запросы, им плевать на всех, так как с любого заказа «Трипстер» забирает свои 20 процентов, а потом — гори все огнем. В случае возникновения любых споров разбираться клиенту и заказчику приходится самостоятельно», — возмутился мужчина.

Ранее спелеолог раскрыл роковую ошибку, которую совершили погибшие на экскурсии по коллекторам.