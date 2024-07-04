Гидроплан совершил жесткую посадку в Карелии

В четверг, 4 июля, в Карелии произошло ЧП на озере Валлас. Об этом сообщается вечером четверга в официальном канале Северо-Западной транспортной прокуратуры в социальных сетях.

Известно, что в Муезерском районе на озере Валлас жесткую посадку совершил гидроплан. По предварительной информации, обошлось без пострадавших – пассажиры успели выбраться и оказались на острове. На данный момент за ними также была направлена группа спасателей.

Прокуроры проверят обстоятельства жесткой посадки частного легкомоторного самолета-амфибии, установят все обстоятельства инцидента и причины, которые привели к крушению. При необходимости будут применены меры реагирования.