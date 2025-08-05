Гидроцикл сбил двух школьниц в Приморье

В Приморском крае гидроцикл врезался в двух школьниц, катавшихся на сап-бордах. Девочек 12 и 17 лет госпитализировали, а водителя задержали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел днем в бухте Троицы Японского моря, рядом с селом Рисовая Падь. Две подруги — 12-летняя и 17-летняя школьницы — катались на сап-борде, когда в них врезался гидроцикл. Обе девочки получили травмы, их срочно доставили в ближайшую больницу.

По предварительным данным, водитель гидроцикла не справился с управлением или нарушил правила движения по воде. Его задержали сразу после происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП, включая возможное превышение скорости гидроцикла и несоблюдение мер безопасности. Происшествие с подростками может привести к ужесточению регулирования водного транспорта в курортных зонах Приморья.

Ранее британка погибла на глазах туристов при погружении в Индонезии.