Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, предназначенный для стратегической разведки, принадлежащий ВВС США, в понедельник, 23 декабря, совершил полёт над семью европейскими государствами и приблизился к границе с Россией. Об этом сообщила радиостанция RMF FM. Речь идет об одном из крупнейших американских дронов-разведчиков.

Дрон, вылетевший с Сицилии, совершил полет над территорией Греции и Болгарии. После этого он изменил курс и направился в сторону Венгрии, пролетев над Румынией. Затем он продолжил свой путь над Словакией и направился в сторону Сувалкского коридора.

«В польское воздушное пространство Global Hawk влетел в район Подкарпатья и взял курс вдоль нашей восточной границы. Затем, пролетая над Сувалкским перешейком (около границы с Россией — прим. ред.), в течение двух часов он облетал небо Литвы и Польши», — говорится в сообщении.

Согласно информации, полученной от радиостанции, беспилотный летательный аппарат вернулся на итальянскую базу примерно тем же маршрутом, сделав крюк в сторону Труймяста (это агломерация, включающая в себя Гданьск, Гдыню и Сопот). Полёт дрона занял более 17 часов.

Важно подчеркнуть, что американские беспилотные летательные аппараты Global Hawk неоднократно проводили разведку перед нанесением массированных ударов по территории России, в том числе с использованием дальнобойных ракет западного производства, таких как ATACMS.

Ранее сообщалось, над территорией США периодически замечают дроны. Американское правительство не может определить, кто и с какой целью запускает беспилотные летательные аппараты.